Didim'de iki gün boyunca devam eden elektrik kesintisi mağdur etti

Didim’de iki gün boyunca uzun saatler boyunca süren elektrik kesintisi Akbük’te yaşayan yurttaşları mağdur etti. Elektronik cihazları bozulan yurttaşlar kesintiler süresince muhatap bulamamaktan dolayı şikâyetçi.

BİRGÜN EGE

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Akbük Mahallesi'nde yurttaşlar iki gün boyunca yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle mağdur oldu. İki gün boyunca toplamda yaklaşık 24 saat elektriksiz kalan yurttaşların çok sayıda başvurusu ise yanıtsız kaldı. Yaşanan kesintilerden dolayı bazı elektrikli ev aletlerinin de bozulduğu öğrenildi.

Akbük Mahallesinde yaşayan Arife Arıcı isimli yurttaş, "İlk gün akşam saatlerinde kesilen elektriğimiz geçe 03.00’da geldi. Dün ise öğlen 12.00 civarında kesildi ve gece yine geç saatlerde geldi. Buzdolabında bulunan bütün yiyeceklerimiz bozuldu. Hepsini çöpe attık. Etlerimiz, peynirlerimiz hepsi çöp oldu. Elektrik olmadığı için bu yaz sıcağında sularımız da kesik. Ne duş alabildik ne yemek yapabildik. İki gün boyunca bu duruma bir çare bulunamadı. AYDEM’i aradık, çözeceğiz dediler ama uzun süreli kesintilerden dolayı mağdur olduk" dedi.

MUHATAP BULAMADIK

Akbük Mahallesinde bulunan Yaşam Adası isimli sitede oturan Özgür Bekiş isimli bir yurttaş da, "İki gün boyunca yaşanan aralıklı elektrik kesintilerinden dolayı düşük voltaj sebebiyle bulaşık makinamız zarar gördü. Diğer elektronik cihazlarımızın da zarar görmüş olmasından dolayı endişeliyiz. Sorunumuzun giderilmesi konusunda AYDEM’i aradık ancak muhatap bulamadık. Arızalanan bulaşık makinamızın arızasından doğan mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Aynı bölgede yaşayan bir başka yurttaş ise şunları dile getirdi: "Kavurucu sıcağın eşlik ettiği günler yaşıyoruz ve iki gün boyunca uzun saatler boyunca elektriksiz kaldık. Buzlukta olan yiyeceklerimiz çözülmeye başladı, 186'yı aradık ve 2 gün boyunca trafo yandı cevabı aldık. Sayısız talep oluşturduk, her talebimiz sonuçlandırılmıştır diyerek cevapsız kalmıştır. 2 gündür yaşadığımız bu mağduriyetin bir açıklaması olamaz. Evinde hastası, yaşlısı, çocuğu olan insanlar var. Yiyeceklerimizi ve eşyalarımızı kaybetme noktasına geldik."