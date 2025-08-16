Didim'de maaş zamlarına tepki: İnsanca yaşam için insanca ücret istiyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi çağrısıyla yapılan, iktidar ile sendikalar arasındaki 2026-2027 toplu görüşmelerinde iktidarın önerisi ve sendikaların tavrı eleştirildi.

'ZAM TEKLİFLERİ KOMİK OLMAKTAN BİLE UZAK'

"Sefalate teslim olmayacağız " "AKP Zammını al başına çal" sloganlarının atıldığı basin açıklamasında Didim Şube Başkanı Erdem Özden: " Emekliler zaten açlık içinde yaşıyor. Emekçiler de yoksulluk sınırının altında. Resmi harçlara bile yüzde 40 zam yapılırken emekçilere ve kamu emeklilerine yüzde 10+6 zam komik olmaktan bile uzaktır. Biz emekliler insanca yaşayacak maaş, intibak yasasının çıkarılmasını, yılda dört kez ikramiye ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Kısacası onurlu ve huzurlu, insanca yaşamak istiyoruz " dedi. Ayrıca Evrensel Gazetesine yapılan kurşunlu saldırıya tepki gösterildi.

'BASKILARDAN ÇIKIŞIN YOLU MÜCADELEDE'

Sol Parti Aydın İl Yöneticisi Cengiz Göltaş da yaptığı konuşmada ülkenin çok ciddi anlamda yönetilemez durumda olduğunu, ekonominin yanında, hukuksuzluğun, ilkesizligin ve baskıların toplumu yaşayamaz hale getirdiğini, buradan çıkışın ancak birleşik devrimci bir mücadele ile olabileceğini söyledi.

Basin açıklamasında ayrıca Aydın ve ilçelerde CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları istifaya çağrıldı.

Basın açıklamasına Sol Parti, Emek Partisi ve DKÖ'ler destek verdi.