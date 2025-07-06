Didim'de Yavuz Ayçin anması yapıldı: “O hep bizimle yaşayacak”

Geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da yaşamını yitiren Yavuz Ayçin, SOL Parti tarafından düzenlenen etkinlikle yoldaşları ve dostları tarafından anıldı.

1976 yılında öğrenci olarak Fransa’ya giden Yavuz Ayçin, burada göçmenlerin mücadelesinin ön saflarında yer aldı.

Birçok ulustan yaklaşık 25 bin kişinin vatandaşlık hakkı kazanmasında aktif rol oynadı.

12 Eylül döneminde, Türkiye’de cuntanın işkence ve baskılarını Avrupa’ya duyurmak konusunda önemli sorumluluklar üstlendi. Türkiye'den kaçmak zorunda kalan ilerici ve devrimci çevrelerle dayanışma içinde olan Ayçin, yurt dışında örgütlenme çalışmalarının temelini atan isimler arasında yer aldı.

Çok yönlü, güler yüzlü, sakin ama kararlı kişiliğiyle çevresindekilerin sevgisini kazandı.

Dostları, “Yeri doldurulamayacak bir yolcuyu, bir devrimciyi, bir Devrimci Yolcuyu kaybettik. Unutmayacağız, o hep bizimle yaşayacak” sözleriyle andı.