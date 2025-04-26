Didim’de Ege’nin birbirinden güzel lezzetleri buluştu

Didim Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali, 25 Nisan 2025 Cuma günü Akköy Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.



Festival kapsamında gerçekleştirilen kortej bando ve dans gösterileri renkli anlara sahne oldu. Festivalin açılış töreninde konuşmada yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ege mutfağının özgün tatlarını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu festivali hayata geçirdik. Yerel üreticimizi destekleyen bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Festivalde Başkan Gençay ve beraberindekiler açılan stantları tek tek gezerek, Ege’nin birbirinden güzel lezzetlerini keşfetti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde katılımcılara dağıtılan "Lezzet Pasaportu" ile farklı lezzet noktalarından damak çatlatan tatlar, ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, bölgeye ait doğal ürünler ve el işi ürünler de stantlarda yerini aldı. Festival 27 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.



Açılış törenine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Didim Garnizon Komutanımı Erkut Aslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Fatma Yelpaze, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Engin Topal, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.