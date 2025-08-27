Didim’de makilik ve zeytinlik yangını korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında bir bahçede bulunan damın çatısı zarar gördü.

Yangın, Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki makilik ve zeytinlik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre Halley Sitesi civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın makilik ve zeytinlik alana sıçradı. Çevrede sitelerinde bulunması sebebiyle korkulu anlar yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sebebiyle bir bahçede bulunan damın çatısının zarar gördüğü öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.