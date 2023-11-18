Didim’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelindeki bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Kopan elektrik telleri ise korkulu anlar yaşatırken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. AFAD’ın sarı kodlu uyarı verdiği il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Didim ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Sağanak yağış sebebiyle sokaklar ve caddeleri su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir elektrik telinin koparak kıvılcımlar saçması ise anbean kameralara yansıdı. Sokaklar göle dönerken, sentetik sahanın direkleri fırtınada devrildi. Yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.