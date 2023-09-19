Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada inşaat işçilerini taşıyan aracın takla atması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Didim-Akbük karayolu üzerindeki Akbük Polis Uygulama Noktası Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim-Akbük yolu üzerinde seyir halinde olan Burhan D. yönetimindeki 09 YD 275 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Araç sürücüsü Burhan D.(41) ağır yaralanırken, araçta bulunan ve inşaat işçileri olduğu öğrenilen Nuri Çolak (53), Alaaddin A. (41) ve Cafer E. (27) yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan inşaat işçilerinden Nuri Çolak, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü Burhan D. ise ağır yaralı olarak Söke’deki hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçi ile hayatını kaybeden Çolak’ın Kayseri’den inşaat işçisi olarak 2 ay önce ilçeye geldikleri bilgisine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Çolak’ın cenazesinin savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.