Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve malzemeleri ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim’de M.T. isimli şahsın ikametinde yapılan çalışmalar kapsamında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 95 gram Metamfetamin, 20 gram Kubar esrar çok miktarda nakit para, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.