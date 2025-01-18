Didim’e Kent Lokantası geliyor

Didim Belediyesi, ilçeye Kent Lokantası yapmak için kolları sıvadı. Didim Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde uzun zamandır âtıl durumda olan belediyeye ait alan değerlendirilerek, Kent Lokantası yapılması için çalışmalar başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Didim Belediyesi Kent Lokantası uygun fiyatlı menüsü ile yurttaşların hizmetine açılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla Didim’e önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Uzun zamandır âtıl durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirerek, “Didim Belediyesi Kent Lokantası’nı hayata geçiriyoruz. Ekonomik krizle boğuşan halkımızın, özellikle de emekçilerimizin ve emeklilerimizin görmezden gelindiği bir dönemde sizleri yalnız bırakmıyoruz. Uygun fiyatlı menülerimizle dayanışma sofralarımızda buluşmak dileğiyle. Kent Lokantası şehrimize hayırlı olsun” dedi.