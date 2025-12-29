Didim’i peşkeş çekemezsiniz

CHP Aydın Milletvekilleri, Didim Altınkum’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait denize sıfır taşınmazın satışa çıkarılmasına tepki göstererek ortak bir açıklama yaptı. Satışın derhal durdurulması ve arazinin Didim halkının kullanımına açılması çağrısında bulunan vekiller, ”Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Satış kararı derhal durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz, Didim Altınkum’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait denize sıfır taşınmazın satışa çıkarılmasına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada "Uzun süredir bilinçli bir şekilde atıl bırakılan bu denize sıfır alanın, Didim halkının kullanımına açılması beklenirken; bugün burası için kamu yararına değil, rant odaklı çıkarlara hizmet edecek bir karar alınmıştır. Bu topraklar sadece sıradan bir arsa değildir; Didim halkının ortak yaşam alanıdır. Gençlerin, emeklilerin, çocukların nefes alacağı yerlerdir. Kent kimliğinin ve yerel kültürün ayrılmaz parçasıdır” denildi.

Kamu arazilerinin, toplumun ortak kullanım alanı olarak korunması gerektiğine dikkat çeken CHP’li vekiller, “Bugün toplumun azınlık bir kesimi zenginliğine zenginlik katarken; toplumun büyük bir kesimi de her geçen gün biraz da fakirleşmektedir. Bugün Didim’de karşı karşıya kaldığımız bu satış kararı da zengini daha zengin etmeye yönelik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.