Didim’i şiddetli yağış vurdu

Yurdun büyük bölümünde beklenen fırtına ve kuvvetli yağış Aydın’ın Didim ilçesinde de etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı, yollar dereye döndü. Yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, su basan işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.





Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu. İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağış doluyla birlikte yağarken, Altınkum bölgesindeki bazı işyerleri yağmur nedeniyle su altında kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle ana cadde ve bulvarlar dereye dönerken, yağış günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çam ağaçları devrilirken, bir otomobilde yolda çökme nedeniyle çamura saplandı. Didim-Bozbük yolu ise çam ağacının devrilmesi nedeniyle kapanırken, ağaç daha sonra yolda kaldırılarak trafiğe yeniden açıldı. Şiddetli yağışların etkisi gün içinde kesilirken, yağışların hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.