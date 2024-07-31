Die Antwoord, İstanbul'da konser verecek

Güney Afrikalı rap-rave ikilisi DIE ANTWOORD, 26 Ağustos tarihinde İstanbul'da Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicileriyle buluşuyor.

DIE ANTWOORD, müzik ve sanat için dünya turnelerine 5 yıllık bir ara verdikten sonra ''ZEF : The Story of DIE ANTWOORD" adını verdikleri uzun metrajlı belgeselleri ile geri dönmüştü. Üç yıl süren yoğun bir stüdyo çalışmasından sonra altıncı DIE ANTWOORD albümü olan ''UIT DE HEMEL GEVALLEN'' albümünü de kaydettiler.

DIE ANTWOORD, 'REANIMATED'' adlı dünya turunda İstanbul’da da sahne alacak.

Konser, 26 Ağustos tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirilecek.