Die Linke lideri Aken: Netanyahu Almanya'ya gelirse tutuklanmalıdır

Almanya'daki seçimlerden galip olarak çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, hakkında uluslararası tutuklama emri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet etmek istemesi eleştirilere yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Deutschland), sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Merz'e tepki gösterdi.

Friedrich Merz'in geleceğin başbakanı olarak iyi bir başlangıç yapmadığı belirtilen açıklamada, "Merz, Federal Meclis seçimlerinin yapıldığı akşam, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Binyamin Netanyahu'yu Almanya'ya davet ediyor. Bu yasaları açıkça çiğnemek için bir çağrıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin, Almanya tarafından da yerine getirilmesi istenen açıklamada, "Yeni Alman hükümeti, uluslararası hukuka ve insan hakları kurumlarına saygı göstermelidir. Çifte standart uygulanmayan bir dış politika" değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHU TUTUKLANMALI"

Die Linke (Alman Sol Parti) Eş Genel Başkanı Jan van Aken da "Eğer Netanyahu Almanya'ya gelirse elbette tutuklanmalıdır. Bu uluslararası hukukun gereğidir" dedi.

Tutuklama emrinin uygulanmaması durumunu felaket olarak niteleyen Aken, bunun büyük bir hata olacağını vurguladı.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.