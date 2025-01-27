Die Linke milletvekili Gökay Akbulut, Almanya'da saldırıya uğradı

Almanya'da, Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg-Stuttgart arasındaki hızlı trende saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökay Akbulut, "Dün gece yoğun bakımda aşırı sağcılar tarafından hakarete uğradım. Heidelberg'de bir etkinlikten sonra, trenle Stuttgart'a gittim. Tren erkek futbol hayranlarıyla doluydu. Sırt çantamı ve valizimi kalabalık vagona itmek zorunda kaldım. Sürekli olarak cinsel tacize ve ırkçı hakarete uğradım" dedi.

"BİRA ŞİŞESİ FIRLATTI"

"Koltuk bulunca ilk başta rahatladım" diyen Akbulut, "Arkamda sürekli bağıran, şarkı söyleyen ve AfD sloganları atan bir grup adam oturdu. Çığlıklar yükseldikçe, grubun fotoğrafını çekmeye ve kaydetmeye başladım. Sonra gözlüklü bir adam kafama bira şişesi fırlattı. Tren Stuttgart istasyonuna girdiğinde hemen inmek istedim. Şoktaydım, bağırdım ve polisi aradım. Hastanede tedavi oldum. Neyse ki yaralanmalar ciddi değil" ifadelerini kullandı.

"DURUM YANGIN TEHLİKESİNDE"

"Göçün her şeyin kötülüğü olarak resmedildiği hararetli bir sosyal atmosfer, göç geçmişi olan insanlara yapılan bu tür saldırıları mümkün kılıyor" vurgusunu yapan Akbulut, şunları söyledi:

"Başta Birlik olmak üzere demokratik partilerin tüm kadın politikacıları, zamanımızın mücadelesine ılımlı ve gerçek cevaplar aramaları isteniyor. Siyasi hak taleplerini üstlenmek yerine, ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı açık bir üstünlük gerekli. Ülkemizdeki durum yangın tehlikesidir ve tutumlu bir politika gerektirir. VfB Stuttgart'ın da gelecekte sırasındaki bu kadar aşırı sağ taraftarlarla nasıl başa çıkmak istediğini açıkça belirtmesi isteniyor."