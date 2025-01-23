Die Linke seçim programını açıkladı: 'Sosyal adalet' vurgusu

BERLİN

Almanya'da Die Linke (Sol Parti) seçimlerin erkene alınması nedeniyle olağanüstü bir kongre gerçekleştirdi. Die Linke‘nin Mayıs ayında Chemnitz'te toplanması planlanan olağan parti kongresinin yine gerçekleşeceği, kongrenin seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, seçim sonrasındaki bilanço ve durum tespitinin yapıldığı yer olacağı kaydedildi

Die Linke, son yıllardaki ruh haline bakıldığında, uzun bir duraklamanın ardından, yeniden kendine güvenen bir parti görüntüsü verdi. Salonda "Daha fazlasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu henüz her şey değil – Die Linke için, ülke için, sizler için" yazan pankartlar yer aldı. Eş başkanlar Reichinnek ve van Aken, ‚‘Die Linke, çalışan insanlar ve aileler, parası neredeyse yaşamaya yetmeyen ve torpili olmayan insanlar, kısacası bu toplumun çoğunluğunun yanında koşulsuz olarak yer alıyor‘‘ diyerek katılımcıları selamladı.

60 BİNDEN FAZLA ÜYEYE ULAŞTI

Berlin Kreuzberg'te gerçekleşen program kongresinde Die Linke'nin efsane ismi Gregor Gysi, bir süredir yeni Federal Meclis'i açmak için başkanlık yapmak isteyen kişi olarak, "gümüş saçlı" birçok genç üyenin bu misyonu nasıl desteklediğinden heyecanla bahsetti. Gençler, Gysi ile sosyal medyada paylaşılacak videolar üretirken, Gysi'nin "gümüş saçlı" arkadaşı Bodo Ramelow, bu seçim kampanyasında "TikTok'ta nasıl hareket edileceğini öğrendiğini" söyledi. Kongre sırasında, Die Linke'nin uzun bir aradan sonra 60 binden fazla üyesi olduğu duyuruldu.

PDS ve Die Linke sık sık ölü olarak anıldığını hatırlatan Gysi; bunun hiç bir zaman doğru olmadı. Bu sefer de Sahra Wagenknecht'in BSW'yi kurmadan önce söylediklerinin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Die Linke, federal hükümette hiç hükümet etmemiş olsa da, zamanın ruhunu değiştirmeyi başarmış ve örneğin yasal asgari ücretin getirilmesine ve sağlıkta uygulanan muayene ücretlerinin kaldırılmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Gysi, bundan sonraki hedefin de Federal Meclis'te sosyal adalet, barış, silahsızlanma ve doğu ile batı arasında eşitlik için zamanın ruhunu etkilemek olduğunu söyledi.

"DOĞU'YA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ"

Tüm federal hükümetlerin, doğuya üvey evlat muamelesi yaptığını, oraya ciddi şekilde ilgi göstermediğini savunan Die Linke Başkanı Ines Schwerdtner "Hükümetin, doğuya özür dilemesinin vakti geldi. Ancak bu özrün Friedrich Merz yönetimindeki bir hükümetten gelmesini beklenmiyoruz. Aksine, Merz'in proje olarak "yoksullara ve çalışanlara sosyal cehennem getirecek. Sosyal devleti küçültmek istiyor. Şu anda, özellikle muhafazakar, liberal ve sağcı politikacılar ve kamuoyu oluşturucular tarafından sosyal devlete yönelik organize bir saldırıyla karşı karşıyayız" dedi.

Gerhard Schröder'in Agenda 2010 uygulamasına karşı duran Die Linke, Merz tarafından uygulanmak istenen Agenda 2030 projesine de karşı duracak. Schwerdtner, Fransa ve Avusturya'daki siyasi gelişmeler ışığında, Merz'in planlarını sonunda AfD ile hayata geçirmesini olasılık dışı görmediğini de ekledi.

AFD ALTERNATİF DEĞİL

Kongrede AfD'nin "tüm olumsuz eğilimleri daha da kötüleştireceğini" dile getiren Die Linke Federal Meclis Başkanvekili Sören Pellmann, AfD'nin demokratik bir alternatif olmadığını söyledi. Milletvekili adayı Heidi Reichinnek de "Bu partinin demokratik hiçbir yönü yok" diyerek, AfD'ye karşı sert bir tutum sergiledi. Gregor Gysi ise, Die Linke'nin birçok rakibi olduğunu ama yalnızca bir düşmanı olduğunu onun da AFD olduğunu belirtti: Gysi, tüm demokratik partilerden, sendikalardan, işveren birliklerinden, sanatçılardan ve kültür insanlarından, aşırı sağcılığa karşı kararlı bir mücadele beklediğini söyledi. AfD, seçim programıyla da bunu net bir şekilde ortaya koyduğu gibi: "Anti-sosyal ve bir savaş partisidir."

“AMASIZ FAKATSIZ BARIŞ PARTİSİYİZ”

Jan van Aken, Die Linke'nin barışa olan bağlılığını belirterek, "Biz, amasız fakatsız barış için bir partiyiz" dedi. Ukrayna Savaşı'nın en hızlı şekilde sonlandırılması için daha fazla diplomasi gerektiğini ifade eden van Aken, "Daha fazla silahlanma değil, barışçıl bir çözüm gerekir. Ukrayna savaşı her zaman, etkilenen insanların perspektifinden değerlendiriliyor. Ukrayna'da özgürlük ve demokrasi olmadan barış olmayacak. Bu, bizi Kremlin yanlısı partiler AfD ve BSW'den ayıran özelliklerdir” dedi.

PROGRAMDA SOSYAL ADET VURGUSU

Parti kongresinde kabul edilen seçim programında Die Linke, sosyal adaleti vurgulayan bir çizgi izliyor. Programın başlığı "Herkes yönetmek istiyor. Biz değiştirmek istiyoruz. Zenginlik paylaşmak. Fiyatları düşürmek. Birbirimize" partinin sosyal adalet politikasına işaret ediyor. Programda, "Toplumun yoksul ve zengin arasında bölünmesi, zamanımızın en büyük sorunlarından biridir" deniyor. Programda, daha iyi bir sağlık hizmeti, ailelere destek, daha yüksek ve güvenli emekli maaşları gibi öncelikler yer alıyor. Küçük gelirleri olan pek çok insanın günlük yaşamını yeniden karşılanabilir hale getirmek için, gıda maddeleri, otobüs ve tren biletleri ve hijyen ürünleri üzerindeki katma değer vergisinin kaldırılması öneriliyor. Enerji fiyatlarının sosyal olarak ölçeklendirilmesi ve devlet kontrolünde olması, kira fiyatlarının ise ülke çapında bir kira tavanı ile düşürülmesi planlanıyor.

SERVET VERGİSİ DEMOKRASİYİ KORUR

Bodo Ramelow, bu kira tavanının "sadece bir mekanizma değil, aynı zamanda konutların borsada satılmasını engellemek için" olduğunu söyledi. Ines Schwerdtner, böyle bir kira tavanı ile 6 milyondan fazla kişinin kira artışlarından korunacağını belirtti.

Die Linke, seçim öncesinde, diğer partilerin sadece vaat ettiği şeyleri uygulamaya koyarak önemli geri ödemeler sağladı. Bu uygulamalara örnek olarak, partinin geliştirdiği kira haksızlıkları uygulaması ile 20 binden fazla hane halkı, fazla kira ücretleri nedeniyle itirazda bulunabildi. Heidi Reichinnek, Die Linke'nin bu tür eylemlerle diğer partilerin sadece vaat ettiği şeyleri seçim öncesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Die Linke, küçük ve orta gelirler için vergi indirimi gibi önerilerini, zenginler ve süper zenginler için daha yüksek vergilerle finanse etmeyi planlıyor. Jan van Aken, önceki kongredeki sözlerini tekrar etti: "Bence milyarder olmamalı." Servet vergisi sadece adil değil, aynı zamanda "demokrasiyi korur" dedi.

Sonuç olarak, Die Linke'nin önerileriyle ortalama gelirli iki çocuklu bir aile yılda yaklaşık 20 bin euro daha fazla kazanacak. Tek başına bir ebeveyn 16 bin euro daha fazla kazanacak, asgari ücretle çalışan bir kişi ise hala 9 bin euro alacak.

Geçen yılın yazında, anketler ve solun ruh haline bakıldığında, Die Linke'nin pek şansı yoktu. Şimdi ise, kamuoyu algısı ve yeniden canlanan özgüven göz önüne alındığında, Die Linke'nin tekrar yüzde beş barajına yaklaştığı belirtiliyor. Gümüş saçlı Dietmar Bartsch, "Tanıdık bir doğu Alman fizikçisi"ni alıntılayıp kendine güvenerek şöyle dedi: "Başaracağız!"