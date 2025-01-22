Diego Carlos, Fenerbahçe için İstanbul’da

Diego Carlos, Fenerbahçe için İstanbul’da

İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE’nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi.

Devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Diego Carlos’u İstanbul’a getirdi. Brezilyalı savunmacıyı taşıyan özel uçak, gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varılan Diego Carlos’un bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Diego Carlos’un alandaki görüntüleri

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