Diego Simeone'den Sörloth yanıtı

La Liga’da Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Oviedo’yu 2-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Madrid ekibine galibiyeti getiren iki gol de Norveçli forvet Alexander Sörloth’tan geldi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, son dönemde adı Fenerbahçe başta olmak üzere çeşitli transfer iddialarıyla anılan Sörloth hakkında net ifadeler kullandı. Arjantinli teknik adam, oyuncusuyla yolların ayrılacağı yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti.

Simeone, yıldız futbolcunun takım içindeki rolünün altını çizerek, “Sörloth’a bakış açım değişmedi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Kadromuzda onun bize sunduğu özellikleri sunabilen başka bir isim yok. Formda kalmasına ihtiyacımız var ve onun da burada mutlu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 17 maçta görev yapan 29 yaşındaki Sörloth, Oviedo karşısındaki dublesiyle birlikte gol sayısını 4’e yükseltti. Sörloth'un ismi uzun süredir Fenerbahçe'yle anılıyor.