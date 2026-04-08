Diego Simeone’den Lucescu’ya veda: “Beni korurdu, hâlâ bir çocuktum...”

Diego Simeone, Mircea Lucescu’nun hayatını kaybetmesinin ardından duygularını dile getirdi. Atletico Madrid’in FC Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde konuşan Arjantinli teknik adam, Lucescu ile olan geçmişine değindi.

Simeone, Lucescu’nun kariyerinin başında kendisine büyük destek verdiğini belirterek, “Pisa’daki ilk günlerimi hatırlıyorum; beni sık sık evine götürür, birlikte öğle yemeği yerdik. Lucescu beni korurdu, çünkü ben hâlâ bir çocuktum. Hem karakteri hem de teknik adamlığıyla ilgili çok güzel anılarım var, ama rakamlar zaten her şeyi anlatıyor” ifadelerini kullandı.

İkilinin daha sonra Inter Milan’da yeniden birlikte çalıştığını hatırlatan Simeone, “O dönem çok iyi geçmedi ama o her zaman açık sözlü, mütevazı ve çok sıcak kalpli bir insandı” dedi.

