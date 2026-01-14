Digel Tekstil'de kazanımlar peş peşe: Yargıdan işe iade kararı

İlayda SORKU

İzmir Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Digel işçilerinin yaklaşık bir yıldır sendikal hakları için yürüttüğü mücadelede kazanımlar peş peşe geldi. Alman tekstil devi Digel’de sendikalı oldukları için işten çıkarılan 15 emekçinin işe iade talebiyle açtıkları davalarda kararlar çıkmaya başladı.

İzmir İş Mahkemesi, Aralık ayında mahkemece yetkisi tescillenen TEKSİF Sendikası’nda örgütlü işçilerden Rümeysa Kişi’nin işe iadesine ve sendikal tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında işverenin fesih gerekçeleri hukuka uygun bulunmadı. Kararda, işten çıkarmanın sendikal faaliyetle bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Kişi, kararın ardından BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Direnişe başlayalı bir yıl olacak ve biz sadece Digel Teksil'de yaşanan problemleri değil, ülke genelinde tüm tekstil işçilerinin yaşadığı problemleri hep birlikte sırtlandık. Tekstil zaten kadın işçi oranının yüksek olduğu bir sektör ve bu sektörde konuşulmayan, göz ardı edilen ya da normalleştirilmiş durumları gündeme getirmeye çalıştık. Hem emeğimizin hem de insanlık onurunun arkasında durduk ve haklarımızı da şimdilerde almaya başladık” dedi.

"DİRENCİMİZİ KIRAMAZ"

İşverenin karara itiraz edebileceğini hatırlatan Kişi, şunları söyledi: “Elbette itiraz etme hakkı var, edebilir. Ancak bu itiraz bizim ne direncimizi kırabilir ne de umudumuzu kırabilir. Biz zaten hep bu umutla ayakta durabildik. Bir yıl direnmek hiç kolay değil. Bu karar bir üst mahkemeye taşınsa da zaferlerimizin ardı arkası kesilmeyecek. Grev çadırının altında mücadeleyi sürdürüyoruz. Kazanana ve içeri geri dönene kadar da direnmeye devam edeceğiz.”

Cuma günü direnişin 1’inci yılını dolduracağını hatırlatan TEKSİF Sendikası Genel Başkan Danışmanı Makum Alagöz, “Yargı sermayenin ellerinde. Bir sene oldu, daha yerel mahkemede arkadaşımızın davası yeni kazanıldı ki şu an süreçte patronun buna itiraz hakkı da var. Biz mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

ULUSLARARASI EYLEM PLANI

“İşçileri açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar” diyen Alagöz, “Digel, yurt dışında, Almanya'da işçilerin sendikalı olduğu bir işyeri. Türkiye'ye geldiğindeyse serbest bölgede; sendikacının giremediği, yurttaşların giremediği bir alanda konumlanıyorlar” şeklinde konuştu.

Ayrıca işçilerin kararlılığına vurgu yapan Alagöz, “Arkadaşlarımızın direnci devam ediyor. Yetkimizi aldığımızdan beri altına düşmedik, sayımız hep yükseliyor. Bir irade gösterdik burada. İlerleyen günlerde bir gelişme olmaması durumunda uluslararası bir eylem planlıyoruz. Almanya’daki kardeş sendikaların ve siyasi partilerin de desteğiyle Almanya’da bulunan Digel Tekstil Genel Merkezi önünde ve belirli şehirlerde bir eylem gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.