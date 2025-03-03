Digel Tekstil’de direniş sürecek

İlayda SORKU

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Almanya merkezli Digel Tekstil’de işçilerin sendikal hak mücadelesi sürüyor. 17 Ocak’ta Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’nda (TEKSİF) örgütlenen işçiler 46 gündür direniyor. Sendika düşmanı Digel’de, sendikalaşmanın ardından işten atılan emekçiler, işe iadeler gerçekleşene ve işveren toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturana kadar direnişe devam edeceklerini belirtti.

İşten çıkarılan işçilerden biri, çalışmaya devam edenlerin içeride mobbinge maruz kaldığını aktardı. “Biz işten çıkarıldıktan sonra içeride baskı arttı” diyen bir işçi, şöyle konuştu:

“Bizi bir anda işten çıkardılar, diğer arkadaşlarımızı da sindirmek için mobbing uyguluyorlar. Ama biz direnişi sürdürüyoruz. Anayasal haklarımızı tanıtana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Mesai bitiminde yaptıkları basın açıklaması gerekçe gösterilerek işten çıkarılan bir işçi ise, “Biz iş çıkış saatinde kartlarımızı bastıktan sonra konuşma yapmıştık. İşverenin buna bile tahammülü olmadı, tazminatsız şekilde işten attı. Ama biz yılmadık, yılmayacağız” dedi.

İşverenin sefalet ücretine karşı çıkıp yönetimden bir açıklama beklediklerini aktaran bir başka işçi, süreci şu ifadelerle aktardı: “Beklentimize hiçbir yanıt alamadık. Biz Digel işçileri olarak üretmek, kazanmak, kazandırmak istedik. Ama ertesi gün ben de dahil 3 arkadaşımız daha kıdem tazminatsız şekilde işten çıkarıldı.”

İŞVEREN YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR

TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy ise, Digel’de uzun süredir sendikal çalışma yürüttüklerini, ancak işverenin bu süreci engellemek için her yolu denediğini söyledi: “İşveren işçilerin taleplerini görmezden geldi. Süreci uzatarak mücadeleyi kırmak için yetki itirazında da bulundu. Ancak işçiler günlerdir direniyor, direnmeye devam edecek.”

Aksoy ayrıca, Türkiye’de sendikal hakları tanımayan işverenin Almanya’da sendikal örgütlülükten kaçınmadığına dikkat çekti. Almanya’da tüm çalışanlarının sendikalı olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Türkiye’de yanlarına kar kaldı bugüne kadar. Sendikaları ‘işin içine sokmamak’ istiyorlar. Ancak biz mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.