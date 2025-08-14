Digel Tekstil’de kadın işçilere yönelik baskı: Kadın işçiler eşit koşullar için mücadele ediyor

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Alman menşeili Digel Tekstil’de, sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarılan 15 işçi, 204 gündür direniyor. Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’nda (TEKSİF) üye 8 kadın işçi, uzun süredir karşılaştıkları mobbing, taciz ve sistematik ayrımcılığa karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendikanın Ege Bölge Temsilciliğinde yapılan açıklamayı, TEKSİF Sendikası Merkez Kadın Komisyonu Sekreteri Pelin Vuruşaner okudu.

Vuruşaner yaptığı açıklamada, “7 Ocak 2025’te Digel Tekstil işçileri, düşük ücretler ve insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla TEKSİF Sendikası’na üye oldular. Bu sendikal örgütlenmeye öncülük eden 4 işçi, aynı gün tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldılar. Bu baskı süreci, 6 Şubat 2025’te yeni işten atmalarla devam etti ve 13 Haziran 2025’te 15 işçi daha haksız şekilde işten çıkarıldı. 210 gündür İzmir Ege Serbest Bölge’de direnen işçiler, sadece işe geri dönme mücadelesi vermekle kalmayıp, kadınların ve tüm emekçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma hakkı için de mücadele etmektedirler” dedi.

"KADIN İŞÇİLER HAK İHLALİ YAŞAMAKTADIR"

Vuruşaner “Kadın işçiler, Digel Tekstil’de cinsiyet temelli sistematik ayrımcılığa, mobbinge ve tacize maruz kalmaktadır. Kadınlara yönelik hamilelik yasakları, zorla istifa ettirilme, tuvalet kullanımının yasaklanması gibi pek çok hak ihlali yaşanmaktadır” dedi ve ekledi: “Ayrıca, hamileliklerini bildiren kadın işçiler, geçerli sağlık raporlarına rağmen işyeri hekimine yönlendirilmekte ve rahim muayenesi talep edilmektedir. Bu tür uygulamalar, kadınların bedenlerine ve yaşam haklarına müdahale etme amacı taşımaktadır. Kadın işçiler, işyerindeki erkek yöneticiler tarafından sistematik olarak taciz edilmekte, aşağılanmakta ve işe gitmeleri engellenmektedir. İşyerindeki baskı ve mobbing, kadınların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını tehdit etmektedir. Kadın işçilerin yaşadığı bu mağduriyetler, TEKSİF Sendikası tarafından belgelenmiş ve birçok şikâyet sendikaya ulaşmıştır. Ancak, Digel Tekstil yönetimi bu şikayetleri dikkate almak yerine sessiz kalmakta ve bu tür davranışları teşvik etmektedir.”

Vuruşaner şunları dile getirdi: “Sendikal haklarını kullanan işçiler, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insan haklarına saygı gösterilmesi ve şiddet, taciz ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi için de sendikalaşmıştır. TEKSİF Sendikası, Digel Tekstil yönetimini, işçilerin en temel hakkı olan sendikalı olma hakkına saygı göstermeye, işten çıkarılan işçileri geri almaya ve işyerinde kadın işçilere yönelik sistematik taciz ve ayrımcılığa son vermeye çağırmaktadır. TEKSİF, işçilerin haklarının korunması ve işyerinde demokratik bir çalışma düzeninin sağlanması için bir an önce önlem alınmasını talep etmektedir. Bu hukuksuz uygulamaların sonlandırılması, sadece Digel Tekstil işçileri için değil, tüm emekçiler için büyük önem taşımaktadır.”