Digel’de direniş 160 günü geride bıraktı: Kalbimiz ilk günkü dirençle atıyor

İlayda SORKU

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Alman menşeili Digel Tekstil’de, sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarılan işçilerin direnişi 160 günü geride bıraktı.

Direnişin başladığı Ocak ayından bu yana mücadeleyi harlayan işçiler, süreci BirGün’e anlattı.

10 yıllık fabrikada yıllar içinde büyüyen üretim hacminin, işçilerin sırtından kazanıldığını belirten Oktay Yıldız, “10 yıllık bu firma 150 işçiyle başlayıp 450 işçiye yükseldi. Zenginliğine zenginlik kattı. Ancak aynı zamanda da işçiye sefalet ücreti dayattı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde işverenin sırf içerideki sendikalı işçi sayısını düşürmek için bir yazı astığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu: “Üretim düşüklüğünden dolayı işten çıkarmamız gerekiyor; isteyen işçilerin bütün haklarını vereceğiz, işsizlik maaşından faydalanması için yardımcı olacağız ve iş bulmaları için referans olacağız’ diye yazı astılar. Bizim arkadaşlarımızdan çıkmak isteyen olmayınca tamamen kendi isteğiyle 8 arkadaşımızı 13 Haziran günü yine bizim gibi 49’uncu maddeden haksız hukuksuz tazminatsız bir şekilde işten attılar. Aramızda yeni gelenlerle birlikte sayımız 15 kişi oldu. 160 gündür direniyoruz. Hepimizin kalbi ilk günkü dirençle atıyor.”

Direnişin genişlediğini, işverenin özellikle “direnemeyeceklerini” düşündüğü işçileri hedef aldığını belirten Rümeysa Kişi ise “Bir arkadaşımızın mesela elinde bir engeli var. Bir diğer arkadaşımız atıldığı gün doğum yaptı. Bu arkadaşlarımızın direnemeyeceğini düşünen işveren onları çıkardı ama biz yılmadık. Onlar da mücadeleyi sarıp sarmalıyorla” dedi. Bir telefon ile işlerine son verildiğini vurgulayan Kişi, “Özel eşyalarını arkadaşların toplar, pazartesi işe gelme’ dediler. 49. madde yani işçinin, kendisine verilen işleri kasıtlı olarak yapmaması gerekçesiyle çıkarıldılar, bizim gibi. Arkadaşlarımızın bordroları duruyor, performansları görünüyor, aldıkları primler görünüyor. İftira atıp işten attılar” diye konuştu.

ULTRASON DAYATMASI

Öte yandan içeride baskı ve mobbingin devam ettiğini aktaran Kişi, şöyle devam etti: “Örneğin hamile arkadaşlarımızdan ultrason görüntüsünü istiyor yöneticiler. Doktorun verdiği kan raporunu kabul etmiyorlar ve diyorlar ki, ‘Ultrason getir ve rahmine keseye düşmüş mü düşmemiş mi kendi gözlerimle göreceğim’. İnsanları iyice bastırmaya çalışıyorlar. ‘Onlar sesini çıkardı, hakkını aradı, sonları bu oldu. Eğer sen de hakkını aramaya kalkarsan sen de kapının önünde bulursun kendini’ diyorlar ama zaten bizim meselemiz ücret meselesi değil artık.”