Diğer tatil bölgelerinde durum ne?

Haber Merkezi

Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından denetim ve güvenlik tartışmaları devam ediyor.

Tartışmalar sürerken gözler diğer tatil beldelerindeki otellere çevrildi.

Kartalkaya’daki yangında en tepki çeken konuların başında itfaiyenin geç gelmesi oldu.

Denetim tartışmalarının odağındaki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şirketi ETS Tur’un sitesine göre Kayseri Erciyes’te 17, Bursa Uludağ’da 17 Erzurum Palandöken’de 12 otel bulunuyor. Bu otellere yakın kayak merkezlerinde itfaiye aracı ve personeli hazır bekletilip bekletilmediği ise bilinmiyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes ve Bursa'daki Uludağ ile Maraş'taki Yedikuyular'da yangınlara ilk müdahaleyi, merkezlerde konuşlandırılan itfaiye ekipleri yapıyor. Erciyes’te itfaiye ile otellerin mesafesi en az 30 dakika olarak göze çarpıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde belediye bünyesindeki Erciyes Grup Amirliği'nde bir itfaiye aracı hazır bekletse de yaşanan son yangının bunun yetersiz kalacağını gösterdi.

Yedikuyular Kayak Merkezi çevresindeki oteller ile Maraş itfaiye Daire Başkanlığı’nın mesafesi de 25 dakika. Dulkadiroğlu ilçesindeki itfaiye müdürlüğü ise otellere 20 dakika uzaklıkta.

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6 BİNİNİN RUHSATI YOK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellerin durumuyla ilgili inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 22 bin otelin Bakanlığa başvurmadan yerel yönetimlerden ruhsat aldığı ve 6 bin civarında otelin ise işletme ruhsatı olmadığı için kapatıldığı belirtildi.

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YANITSIZ SORULAR

Yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ülkedeki diğer oteller için şu sorulara yanıt bekleniyor:

• Yangın çıkması halinde teknik ekip ve personel otellerde yeterli mi?

• Otellere yakın bekletilen itfaiye araçları yeterli donanıma sahip mi?

• Yangının ardından uzak olan itfaiye müdürlükleri için yeniden bir konuşlanma programı yapılacak mı?

• Diğer kentlerdeki kayak merkezlerine yakın otellerde Bakanlık inceleme ve çalışma yapıldı mı?

• Eğer yapıldıysa otellerde yangına karşı alınan tedbirler nelerdir? Bu konuda eksik veya yetersiz not alan otellerin sayısı kaç ve bunların isimleri ne?