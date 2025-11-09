Digiturk’ün TOD TV platformuna erişim sorunu

Digiturk’ün (beIN Medya) dijital yayın platformu TOD TV'ye akşam saatlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Uygulama üzerinden yayınlara erişim sağlanamazken, kullanıcılar hem mobil hem de televizyon uygulamalarında "Sunucuya bağlanılamıyor" ve "Yayın yüklenemedi" uyarılarıyla karşılaştı.

Kullanıcılar Süper Lig’deki Galatasaray-Kocaelispor maçı canlı olarak izlemekte zorlandı. Maçın 25. dakikasından itibaren erişim sorunu kısmen çözüldü ancak diğer içeriklere erişimde problemler bulunuyor. Yayının kesilmesi, özellikle pazar akşamı spor yayınlarını takip eden kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

"YÜKSEK ÜCRET ÖDÜYORUZ AMA..."

Kullanıcılar, sosyal medya platformu X üzerinden yüzlerce paylaşım yaptı. Birçok kullanıcı aylık yüksek ücretler ödediklerini ancak sistemin sürekli sorun yaşadığını belirtti.

Digiturk cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken şirketin müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışan kullanıcılar da uzun bekleme sürelerinden şikâyet etti. Geçen haftalarda da benzer erişim sorunuyla gündeme gelen platformun, özellikle yoğun izlenme saatlerinde sık sık çökmesi, altyapı yetersizliği eleştirilerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Her büyük maçta aynı sorun!” ve “Paramızla sinir oluyoruz” şeklindeki yorumlarla tepkilerini dile getirdi.