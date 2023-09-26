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Digor’da kaybolan çocuk bulundu

Kars’ın Digor ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 23:05
  • Giriş: 26.09.2023 23:05
  • Güncelleme: 26.09.2023 23:07
Kaynak: İHA
Digor’da kaybolan çocuk bulundu



Kocaköy’de akşama saatlerinde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki M.E.Ç.’nin ailesi çocuklarından haber alamadı. Kendi imkanlarıyla arayan köylüler, çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, M.E.Ç. evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köy çıkışındaki arazide bulundu. Sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

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