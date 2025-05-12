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Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgesellerinin en iyileri belli oldu

Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde ödül alanlar belli oldu.

Kültür Sanat
  • 12.05.2025 10:26
  • Giriş: 12.05.2025 10:26
  • Güncelleme: 12.05.2025 10:30
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgesellerinin en iyileri belli oldu

Bu yıl beşinci kez düzenlenen 'Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

'Etkileyici Senaryo', 'Başarılı Yönetmen', 'Yaratıcı Kurgu' ve 'Özgün Yapım' kategorilerinin en iyileri belirlendi. 'Belgesel Ustası Onur Ödülü' ise yönetmen Selçuk Metin'in oldu

Dijital ortamda 8- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan festivalin kurucu başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu yıl çok sayıda nitelikli belgeselin yer aldığı festivalimizde karar aşamasında jürilerimizin titiz değerlendirmeleriyle ödüller sahiplerini buldu. Daha önce belgesel sinemanın duayen isimlerinden Hasan Özgen, Ertuğrul Karslıoğlu gibi yönetmenler 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'ne layık görülmüştü; bu yıl 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'nü; topluma mal olmuş değerli sanatçıları detaylı bir şekilde ele alan nitelikli biyografik belgesel filmleriyle yönetmen Selçuk Metin almaya hak kazandı."

Her yıl çevrimiçi gerçekleşen festivalin kazananları ise şöyle:

Etkileyici Senaryo/Hikaye

Cam Adam

Ahmet Hakan Kurt


Başarılı Yönetmen

Göbeklitepe Sakinleri

Sedat Benek


Yaratıcı Kurgu

Baletler Köyü

Fatih Diren


Özgün Yapım Tasarımı

Mostar'ın Çocukları

Halil Serkan Köse


Belgesel Ustası Onur Ödülü

Selçuk Metin

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