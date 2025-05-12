Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgesellerinin en iyileri belli oldu
Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde ödül alanlar belli oldu.
Bu yıl beşinci kez düzenlenen 'Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
'Etkileyici Senaryo', 'Başarılı Yönetmen', 'Yaratıcı Kurgu' ve 'Özgün Yapım' kategorilerinin en iyileri belirlendi. 'Belgesel Ustası Onur Ödülü' ise yönetmen Selçuk Metin'in oldu
Dijital ortamda 8- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan festivalin kurucu başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bu yıl çok sayıda nitelikli belgeselin yer aldığı festivalimizde karar aşamasında jürilerimizin titiz değerlendirmeleriyle ödüller sahiplerini buldu. Daha önce belgesel sinemanın duayen isimlerinden Hasan Özgen, Ertuğrul Karslıoğlu gibi yönetmenler 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'ne layık görülmüştü; bu yıl 'Belgesel Ustası Onur Ödülü'nü; topluma mal olmuş değerli sanatçıları detaylı bir şekilde ele alan nitelikli biyografik belgesel filmleriyle yönetmen Selçuk Metin almaya hak kazandı."
Her yıl çevrimiçi gerçekleşen festivalin kazananları ise şöyle:
Etkileyici Senaryo/Hikaye
Cam Adam
Ahmet Hakan Kurt
Başarılı Yönetmen
Göbeklitepe Sakinleri
Sedat Benek
Yaratıcı Kurgu
Baletler Köyü
Fatih Diren
Özgün Yapım Tasarımı
Mostar'ın Çocukları
Halil Serkan Köse
Belgesel Ustası Onur Ödülü
Selçuk Metin