Dijital hizmet vergisi oranı yeniden belirlendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla dijital hizmet vergisi oranlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’nin 24 Aralık 2025 tarihli sayısında yer alan 10767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında alındı.

Karara göre dijital hizmet vergisi oranı, söz konusu kanunun 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 5 olarak uygulanacak.

Vergi oranı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise yüzde 2,5’e düşürülecek.

Düzenlemenin, kararın yayımını izleyen yıldan itibaren elde edilen hasılat için geçerli olacağı belirtilirken, kararın hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Dijital hizmet vergisi; dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından gelir elde eden büyük teknoloji şirketlerine uygulanıyor. Bu kapsamda Google, Meta (Facebook ve Instagram), X, TikTok, Amazon ve Netflix gibi küresel şirketler vergiyi ödeyen taraflar arasında yer alıyor.