Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engelini görüşmek üzere ortak imzayla komisyonu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Muhalefet partilerinin çağrısı sonrası toplantı tarihi belli oldu. Komisyon, Instagram başta olmak üzere, erişim engellemesine ilişkin gelişmeleri görüşmek için, 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da AKP'li Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman başkanlığında toplanacak.

Yayman, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak" demişti.

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda 2 defa Meta yetkililerini dinlediklerini ve Türkiye'de temsilcilik açılması noktasındaki talepleri dile getirdiklerini anımsatarak, onların da bu talepleri olumlu karşıladıklarını, milletvekillerinin sorularına ikna edici ve samimi cevaplar verdiklerini söylemişti.