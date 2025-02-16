Dijital ortaçağ

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol - @esenol

Bundan bir kaç ay kadar önce ısrarlı telefonlar ile bana ulaşarak uzun süredir İstanbul’da bir yoğun bakım ünitesinde destekle yaşatılmakta olan bir genç hakkında fikrimi almak istediler. Her ne kadar dünyada, pandemik kasırganın da etkisiyle sağlık sistemlerindeki çöküş ve büyüyen sağlıkçı krizi nedeniyle, “tele-tıp” uygulamaları gündemdeyse de uzaktan görüş vermek genel olarak doğru yönlendirmeler yapabilmek dışında işe yaramayabilir. Ama, Türkiye’de hekim olmak, batı ülkelerindeki meslektaşlarımız gibi ayarlanmış, düzenlenmiş randevularla hasta bakmaktan epey farklıdır. Ben de daha fazla direnemeden kendimi konuyla ilişkilenmiş buldum.

Zaten, telaşlı sağlık sorunları yaşayanlar akıllarına koymuş oldukları hekime illa ulaşacak bir kanal bulunur. Sonra da “ama bizde sağlık sistemi iyi, istediğimiz doktora ulaşıp yüzünü görebiliyoruz” diyenler tarafından, sağlık sistemindeki arazlar, kendisini yakından ilgilendiren başka bir alarma kadar yok sayılır. Yaşamla ve ölümle, hastalık ve sağlıkla ilişkisi, algıları, temel alt yapıları zaten sağlam olmayan bir toplumun “dijital ortaçağ” olarak adlandırabileceğimiz bu zaman uzamında infodeminin gayya kuyusuna sıklıkla düşmesi ise kaçınılmazdır.

Doğu’da bir ilde yaşayan yakınları, solunum cihazına bağlanmış ancak bilinci hâlâ tam kapalı olmayan, gözleriyle iletişim kurabilen yirmili yaşlardaki genç erkek hastanın İstanbul’a üniversite okumak için geldiğini hemen sonrasında giderek zihinsel fonksiyonlarının bozulduğunu ve son bir yıla yakın süredir de destekle yaşatıldığını ama artık ateşinin de olduğunu tarif ediyorlardı. “Çocuğumuzu kurtarın” diye ağlayan bir baba ve amca, telefon ekranını çocuğun irkilmiş yüzüne tutup sonra bana dönüp aynı yakarışı tekrarlıyorlardı.

İlgili birimin sorumlusu meslektaşlarıma ulaştığımda teşhisin “Subakut Sklerozan Panensefalit; SSPE” olduğu netleşti ki benim de ön tanımda bu olduğu için aileye ısrarla çocuklarının kızamık aşısı olup olmadığını sormuştum. SSPE; kızamık virüsünün mutasyona uğramış bir formundan kaynaklanan ilerleyici ve ölümcül bir sinir sistemi hasarıdır.

Kızamık, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ölümcül veya sorunlu, hasarlarla seyredebilen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık, aşısının ilk olarak 1963 yılında uygulamaya girmesinden önce her yıl milyonlarca çocuğun ölümüne yol açan bir hastalıktı. Zaten, yüzlerce yıldır süren çiçek hastalığının aşı ile tümüyle ortadan kaldırılmış olması da aşıların, ölümcül, katastrofik salgınlar konusunda başarabileceklerini gösterince, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1974 yılında yapılan bir çağrı ile kızamık ve difteri, boğmaca, tetanos, polio, tüberküloz hastalıklarına karşı “genişletilmiş bağışıklama programı” bağışlatıldı. Bu programın hedefi, daha çok çocuğa, daha çok hastalık için ulaşmaktı.

5 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMÜ

Bu altı hastalığa karşı etkili ve yaygın bağışıklama uygulanılmaya başlanılmadan önce yılda 5 milyon olan çocuk ölümlerinin sayısının program sayesinde 100 bine düştüğü gözlendi. Türkiye’nin de 1982 yılından itibaren uygulamaya başladığı bu program son yıllara kadar, sahaya inen birinci basamak koruyucu programları, okul aşılamaları, hatta çoğumuzun zaman zaman sokaklarda şekere damlatılan sihirli damlalardan anımsayacağımız kampanyalarla iyi yürütülmekteydi. 50. yılı olan 2024 yılında değerlendirilen bu programın, 146 milyonu 5 yaş, 101 milyonu 1 yaş altı olan 154 milyon ölümü önlediği gösterildi. Yalnızca kızamık aşısının son 50 yılda 90 milyon ölümü önlediği biliniyor.

TOPLUMU TEHDİT EDİYORLAR

Ancak, Türkiye’de son 4 yılda aşı karşıtlarının tuzağına düşerek, aşı reddi yapan ve “benim çocuğum ben karar veririm” demeyi hak gören ailelerin çocuklarına yaptırmadığı aşılar yalnızca kendi çocuklarının değil tüm toplumun ve aşılı çocukların yaşamını da tehdit ediyor.

Birinci basamakta çalışan aile hekimleri ve sağlıkçılar, her ay artan sayıda aşı retçisi ailenin, kendilerini riskler konusunda bilgilendiren formu da imzalamayı reddederek çocukluk çağı aşılarını yaptırmadığını, kamu için kamuyla paylaşıyor ve seslerini sorumlulara duyurmaya çalışıyorlar. Bir önceki yazıda paylaşılan veriler, infodeminin ve aşı retçisi aileler için düzenleme olmamasının aşı ile önlenebilir hastalıklarla salgınların habercisi olduğuna işaret ediyor. (https://www.birgun.net/haber/sagligimizi-tehdit-edenler-zam-zehir-ve-sarlatanlar-591914)

Kızamık aşısı iki doz halinde yapıldığında etkisi %97 ‘ye ulaşıyor. Yani aşı olduğu halde korunmayabilecek çocukları, topluluk bağışıklığı sağlayacak düzeyde yapılan aşılama ile kontrol altına alabiliyoruz. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalık. Ortamda hasta bir kişinin olması, 12-18 kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Ayrıca, beş yaş altı ve 20 yaş üzeri geçirenlerde, gebe olanlarda, körlük, ensefalit, ölümcül zatürre gibi sorunlara yol açma riski daha yüksek olan bir hastalık.

Sağlık Bakanlığı’nın kamuyla paylaşmadığı ancak DSÖ ile paylaştığı ve sahada izlemdeki hekimlerden elde edilen verilere dayanılarak, TR’de çocuklarını aşılatmayan aileler nedeniyle kızamık vakalarındaki dikkat çekici artış olduğu biliniyor. (https://www.klimik.org.tr/ https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b9f2c0bc-3b87-11ee-a371-1ba3e07bc56a)

Yazının girişinde tanımladığım SSPE hastalığı ise kızamık virüsü ile karşılaştığında bağışıklık sistemi yanıtını doğru kuramayan aşısız her 100 bin çocuktan 8-10’unda gelişebiliyor, 2 yaş altı karşılaşmalarda bu risk 20 kat artmaktadır.

Şimdi “çocuğumu kurtarın “diye bağıran ve çocuğunun başına gelenin kendi sorumluluğuyla ilişkili olduğunu fark edemeyen o aileye yeniden kararlarını gözden geçirmelerini söylemek için çok geç. Ama çocuğun yaşam hakkını ve toplumun sağlığını koruduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuş olan aşılama konusunda tartışmaya müdahil olması gerekenlerin sessizliği, çocukların ve kırılganların kimsesizliğiyle örtüşüyor.

Bir çocuğun, yalnızca ailesinin cehaleti ya da ideolojik dogmasından kaynaklanan ağır ölümcül bir hasar ile baş başa bırakılmaması ile ilişkili olarak tartışmaya şöyle müdahil olan “aşıların, özerk karar verme durumunda olmayan çocuklara uygulandığı göz önüne alındığında, çocuğun üstün yararının ne olduğu ve bunun kim tarafından belirleneceği tartışması ortaya çıkmaktadır” Türk Tabipler Birliği, Etik Kurul raporunda şu çağrıya yer vermektedir:

“Bu durumda çocuğun üstün yararı konusunda kamunun ve ailenin kararları çatıştığında, kamu çocuğun özerk bir kimlik kazanması için gerekli koşulları hazırlamakla yükümlüdür ve karar verici mekanizma kişi özgürlüklerini korumakla yükümlü hukuk sistemi olacaktır. Çocukla ilgili bağımsız, yetkin tüm organların devreye girmesi gereken bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu yükümlülük çocuğun kimlik kazanmasını engelleyecek tüm yapılara – aile, eğitim sistemi vb - karşı da korunmasını gerektirir. Bu nedenle iktidar tarafından acilen konu ile ilgili yasal düzenleme yapılarak bugün var olan hukuki boşluk doldurulmalıdır.” (https://www.ttb.org.tr/255ygbe)

Çok tuhaf zamanlar gerçekten, eski ve yeni salgınların eşiğinde düzenleyicilerin kayıtsız izleyiciliği ile baş başa bir dijital ortaçağdayız. Çocuk hekimliği zorunlu hizmetini de yapmış genç bir hekime bunca zorluktan sonra niye istifa ettiğini soruyorum. “Ailelerine karşı çocukların yaşam hakkını savunamayacağımı anlamak beni çok yordu hocam” diyor.

“İnsanlar veremi 5 bin yıl lanetledi ama bir şey değişmedi. Çözüm aşıydı çünkü.”

Amin Maalouf

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Bazı rakamlarla aşılanmamış kişilerde kızamık hastalığı

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Her 20 çocuktan birinde önemli bir ölüm nedeni olan zatürre

Her 1000 çocuktan birinde, gelişme geriliği ve sağırlığa yol açabilen ensefalit (beyin iltihabı)

Her 1000 çocuktan 1 ila 3’ünde ölüm ile sonlanıyor.