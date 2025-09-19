Dijital platformlara ‘müstehcenlik’ cezası

Haber Merkezi

RTÜK, “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Müstehcen olamaz” hükümlerini ihlâl ettiği iddiasıyla Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi Tuncay Keser, kurulun dijital platformlara ceza verdiğini duyurdu.

Buna göre RTÜK; Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi”, Prime Video’da yayınlanan “Those About to Die”, MUBİ’de yayınlanan “Benedetta”, Disney XD’de yayınlanan “All Of Us Strangers” ve HBO MAX’de yayınlanan “Looking: The Movie” isimli filmlerin, 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Müstehcen olamaz” hükümlerini ihlâl ettiği gerekçesiyle 5 dijital platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

CHP’li RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurulun verdiği kararları şöyle eleştirdi:

“Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden ‘toplumu koruma’ iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır. Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır.”