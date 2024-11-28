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'Dijital telif yasası' geliyor: Hazırlıklar tamamlandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital telif yasasında hazırlıklar tamam, Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 28.11.2024 11:20
  • Giriş: 28.11.2024 11:20
  • Güncelleme: 28.11.2024 11:23
'Dijital telif yasası' geliyor: Hazırlıklar tamamlandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP'li Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyonda "Dijital Gündemde Yaşanan Son Gelişmeler" tartışıldı.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayman, dijital telif yasasında hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

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