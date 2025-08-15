Dijital Usta ile Gençlere Fırsat, KOBİ’lere E-Ticaret Gücü: Başvurular Başladı

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Usta projesiyle, gençleri dijital dünyanın yetkinlikleriyle donatmayı ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde e-ihracat ve e-ticaret desteğini daha güçlü alabilmelerini hedefliyor. Gençlerin dijital becerilerini artıran ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyen bu proje, Türkiye’nin dijital kalkınma yolculuğuna stratejik katkı sunmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 3,7 milyon KOBİ’nin yalnızca yüzde 16’sı e-ticaret yaparken, sadece yüzde 4,1’i e-ihracata başlamış durumda. KOBİ’lerin önemli bir bölümü e-ticaret ve e-ihracat süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade ediyor. Bu durum, dijital becerilere ve stratejik rehberliğe olan ihtiyacın ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Dijital Usta projesi, ilk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde uygulanmaya başladı. Her biri bölgesel üretim kapasitesi ve girişimcilik potansiyeliyle öne çıkan bu şehirlerde gençler, e-ticaretin dinamik dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak ve dijitalleşme sürecinde e-ihracat ve e-ticaret alanında uzman desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’lerle bir araya gelecek.

EĞİTİMDEN DİJİTAL DÖNÜŞÜME UÇTAN UCA BİR MODEL

Projenin temel eğitim fazında çevrimiçi platform aracılığıyla gençlere ücretsiz e-ticaret eğitimi verilecek. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek 250 genç, TOBB ETÜ tarafından verilecek 36 saatlik ileri düzey sertifika programına katılmaya hak kazanacak. Eğitim içerikleri e-ticaret iş modellerinden mağaza yönetimine, yapay zekâ uygulamalarından dijital pazarlama stratejilerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Programın son aşamasında proje ortaklarının değerlendirmesiyle belirlenecek 100 genç, pilot illerdeki KOBİ’lerde E-Ticaret Uzmanı olarak istihdam edilecek. Gençlerin ilk üç aylık maaşı Trendyol tarafından karşılanarak, yeni iş hayatlarının başlangıcında somut destek sunulacak.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli ortaya koyduk. Dijital Usta sınırsız potansiyelin ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliği ile gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ’lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz her bir Dijital Usta, Türkiye’de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİYLE GELECEK İNŞA EDİLİYOR

Trendyol, Türkiye’nin üretim potansiyelini ve genç insan kaynağını dijital teknolojilerle buluşturmanın ülke kalkınmasında anahtar bir rol oynadığına inanıyor. TOBB’un yerel ağ gücü ve Habitat Derneği’nin sahadaki deneyimiyle şekillenen Dijital Usta projesi, kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir araya gelerek yarattığı güçlü bir sinerjinin örneği olarak öne çıkıyor.

Dijital Usta yalnızca bir eğitim girişimi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal etki modeli olarak dikkat çekiyor. Proje, gençlerin dijital yetkinliklerini artırırken, KOBİ’lerin bilgiye ve uzmanlığa erişimini kolaylaştıracak. Böylece üretim gücüyle öne çıkan yerel işletmeler ve KOBİ’ler dijital pazarlarda daha güçlü temsil edilirken, gençler istihdamda gerçek bir fark yaratma imkânı bulacak. Gençlerin geleceğe daha donanımlı adım atmasına, KOBİ’lerin dijital pazarlarda büyümesine ve Türkiye’nin e-ihracattaki rekabet gücünün artmasına katkı sunan Dijital Usta, dijital dönüşümde birlikte değer üretmenin en somut karşılıklarından biri olacak.

İlk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde pilot çalışmaları başlayan projeye başvurmak isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençler için başvuru ve eğitimler dijitalusta.net web sitesi üzerinden yapılıyor.

DİJİTAL USTA NEDİR? Dijital Usta projesi gençlere dijital beceriler kazandırırken, KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Proje ilk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu olmak üzere beş ilde faaliyete geçti. Kapsam zamanla artacak.

Dijitalusta.net web sitesinden projeye kaydını yaptıran 18-30 yaş aralığındaki gençler temel düzey e-ticaret eğitimi alacak.

Temel eğitimini başarıyla tamamlayanlar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek 250 genç, TOBB ETÜ tarafından sağlanacak 36 saatlik ileri seviye uzmanlık programına katılmaya hak kazanacak. Eğitim modülleri arasında e-ticaret yönetimi, yapay zekâ, dijital pazarlama, mağaza optimizasyonu gibi konular yer alacak.

İlk 100 Dijital Usta KOBİ’lerde istihdam edilecek, ilk 3 aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak.