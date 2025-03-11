Dijital zabıta görücüye çıktı

Ataşehir Belediyesi, hizmetlerini daha hızlı ve etkin kılmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan tespitler, sahadan alınan geri dönüşler ve zaman-tasarruf dengesi gibi çok sayıda başlık gözetilerek yapılan çalışmalar sonrası ortaya geleceğin kent yönetimleri için de ilham olacak dört ürün çıktı. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm' isimli lansmanda Zabıta360, AtaGöz, Sanal Asistan ve Akıllı Atık Toplama Sistemi tanıtıldı.

Uygulamaların tanıtımını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Günümüzde şehirler sadece coğrafi ve demografik birer yapı değil. Aynı zamanda verilerle konuşan, karar veren ve kendini optimize eden dijital organizmalar haline geldi. Bugün, zaten dünyadaki birçok belediye, şehir yönetiminde gerçek zamanlı verilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair büyük fırsatlar da sunuyor. Tıpkı dünya genelindeki pek çok şehirde olduğu gibi, biz de teknolojiyi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullanma konusunda kararlıyız. Dünya dönüşüyor. Bizler de bu dönüşüm sürecinde kendi şehir kültürümüzü koruyarak, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmak için buradayız. “

Tanıtımı yapılan dört teknolojik uygulamanın, Ataşehir’in her köşesinde hizmet kalitesini artırmak ve yaşam şartlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandığını ifade eden Adıgüzel, “Bütün bu projelerle, Ataşehir’i daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz. Teknolojiyi ve inovasyonu kentin her alanında en verimli şekilde kullanarak, sizlere daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ataşehir’i daha yeşil, daha estetik ve daha işlevsel bir şehir haline getirmek için birlikte çalışmaya, fikirlerinizi dinlemeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

EN FAZLA İLGİYİ 'ZABITA 360' GÖRDÜ

Katılımcıların en fazla ilgi gösterdiği ürün ise Zabıta360 oldu. Elektrikli araç üzerine monte edilen yapay zekâ ve görüntü işleme teknojileriyle donanımlı kamera ve yönlendirme ekranı ile hareket eden Zabıta360, hava kalitesi ile nem ve sıcaklık oranını ölçümleyen, şehirdeki gürültü kirliliğini de lokasyon bazlı tespit eden cihaz ile de raporlama yapabiliyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisiyle kendisinden talep edilen verileri hareket ettiği rotalarda sahadan toplayarak tek merkezde birleştirip anlık raporlar üreten yenilikçi şehir denetim sistemi “Zabıta 360”, ilçenin dört bir yanından gelen verileri gerçek zamanlı analiz ederek, tespit edilen durumları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor.

Bu uygulamayla; yollardaki çukurlar, mazgal ve rögar kapakları, çöp birikintileri, park ihlalleri, kamusal işgaller ve izinsiz reklam tabelaları gibi çok sayıda başlık tespit edilebilecek. Araçta yer alan ölçümleme cihazı ile de hava ve gürültü kirliliği de lokasyon bazlı tespit edilerek gerekli adımların hızla atılması sağlanacak.

BELEDİYENİN HAVADAN GÖREN GÖZÜ OLACAK: ATAGÖZ

Ataşehir Belediyesi, drone ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren “AtaGöz” uygulamasını da tanıttı. Bu uygulamayla, yüksek çözünürlüklü kameralarla toplanan veriler, görüntü işleme ve yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak analiz edilip hızlıca raporlanacak. Böylelikle günler veya haftalar sürebilecek denetimler bir güne, hatta birkaç saate sığabilecek; karar alıcılara hızlı ve güvenilir veri akışı sağlanacak. Şehirdeki imar aykırılıkları otomatik karşılaştırmalı analizlerle fark edilebilecek, çevre ve yeşil alan kontrolü ile planlaması da yapılabilecek. Ayrıca sel, deprem, yangın gibi afet durumlarındaki müdahalelerde de yön belirleyici olabilecek.

Ataşehir Belediyesi, yurttaşların belediye ile olan iletişimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için de “Sanal Asistan” uygulamasını devreye alıyor. Bilgi alma, talep-şikâyet iletme veya işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla belediyeyi telefonla arayan vatandaşları, insan ses ve zekasını simüle eden bir sohbet robotu karşılayacak. Vatandaşların talep ettikleri konularla ilgili kayıt açan “Sanal Asistan” uygulaması, bu konuları anında ilgili müdürlüklere iletecek. İmar durumu veya etkinlik takvimi konularında bilgi almak ya da vergi borcu durumlarını sorgulamak isteyen vatandaşların işlemlerini ise kendisi tamamlayabilecek.

Ataşehir Belediyesi’nin çevre dostu ve verimli atık yönetimi sağlamak amacıyla devreye aldığı “Akıllı Atık Toplama Sistemi” sayesinde ise atık toplama maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlanıyor.