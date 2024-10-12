Dikeç’in yeni hedefi altın madalya almak

Spor Servisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tek eli cebinde yaptığı atış ile dünyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç açıklamalarda bulundu. 2028'de düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatı'nda hedeflerinin altın madalya olduğunu söyleyen Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları. Şimdiden çalışmaya başladık. Ülkemize orada bir altın madalya getirebilirsek tabii ki çok mutlu olacağız" dedi.

Karşılaşmalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Dikeç, "O duruş sadece o güne ait, o ana ait bir duruş değildi. Benim atışa başladığım yıllardan itibaren hep yapmış olduğum bir pozisyondu. Hatta arkadaşlar 2011 yılında dünya kupasında birinci olduğum yıllarda da sosyal medyada bulup çıkarmışlar. Yine aynı pozisyon, aynı duruş. Hem kendim adına hem ülkem adına mutluyum" dedi.