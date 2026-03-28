Dikenli tellere takılan tayı kurtarıp, annesine kavuşturdu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Durmuş Ali Erdoğan, kırsal alanda gezdiği sırada dikenli tellere takılan tayı kurtararak annesine ulaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay, dün İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Durmuş Ali Erdoğan, atıyla doğa gezisine çıktı.

Erdoğan, bir tayın bahçeleri ayırmak için kullanılan dikenli tellere takıldığını ve hareket edemediğini gördü. Dikenli tellere dolanan tayı bulunduğu yerden çıkaran Erdoğan, anne ve yavruyu buluşturdu. O anlar cep telefonu kemarasıyla kaydedildi.