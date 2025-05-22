Dikilen gömlek gençlere dar geldi

Atahan UĞUR

Üniversite ve liselilerin protestoları objektiflerin yeniden gençlere çevrilmesine neden oldu. KONDA’nın geçen hafta yayımladığı rapor bu bağlamda çok ilgi gördü. Bu rapora göre, kendini muhafazakâr olarak tanımlayan gençlerin oranı 10 yıl içerinde yüzde 25’den yüzde 10 düşerken, “modernim” diyenlerin oranı yüzde 59’a ulaşmış durumda. Aynı raporda her 10 gençten 8’inin kendisini özgür hissetmediği ifade ediliyor.

Tüm bu veriler, AKP’nin özellikle genç kuşaklar üzerinde ideolojik bir hegemonya kuramadığını, gençlerin iktidarın dayattığı yaşam biçimini büyük oranda reddettiğini gözler önüne seriyor. İktidarın dayattığı bu anlayışa karşı gençlerin duruşu, yalnızca “inançsızlık” ya da “modernlik” olarak değerlendirilmemeli. Temelinde ise eşitlik, ifade özgürlüğü, yaşam tarzı çeşitliliği ve demokratik hak talepleri yer alıyor.

Genç kuşağın, AKP iktidarının “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirme çabasına teslim olmayarak sekülerleşmesi, yalnızca toplumsal bir dönüşümü göstermez. Bu gerilim, aynı zamanda iktidarın politikalarının da başarısızlığının bir işaretidir.

İKTİDARIN DENGESİ ÖĞRENCİLERLE BOZULDU

AKP’nin mecbur bıraktığı bu anlayış ve gelecek, gençlerin genel eğilimleriyle çatışma üretiyor. 19 Marttan bu yana gerçekleşen protestolar bu durumun pratik hayattaki görünümü olarak karşımıza çıkıyor.

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Sosyolog Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu, 23 yıllık AKP iktidarının izlediği İslamcı politikaların günümüz gençliği üzerinde etkisinin zayıf olduğunu belirterek “Gençler başka ülkelerde gördüklerini, yaşıtlarının oralarda yaşadıklarını talep ediyorlar, aslında bir genç, ne istemesi gerekiyorsa onu istiyor ve beklemeye de niyeti yok. Genç nüfus ile övünmek kolaydır ancak iktidar onların taleplerini karşılayamazsa ve onların geleceğe dair beklentilerini yeşertemezse kitleyi topyekûn karşısında bulur. Gençler açısından bugün yaşanan tam da budur. Topluluğu dinselleştirmek, onları bir süre yönetilebilir hale getirebilir ancak tüketim toplumu adında bir başka gerçeklik var ve o gerçeklikte katı olan her şey buharlaşıyor. İşte “değerlerimiz” diye çıkılan bu yolda hangi “değer” kaldı, siz söyleyin?” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu’nun bu değerlendirmesi, gençliğin mevcut iktidar politikalarına neden mesafeli olduğunu ortaya koyarken başka bir seçeneğinin de kalmadığını belirtti.

YOL HARİTASINDA SÜRPRİZE YER YOK!

Çobanoğlu, “İktidar partisi mevcut siyasetini, iç ve dış gelişmeler elverdiği sürece devam ettirecek. Zira ancak böylesi politik uygulamalarla ayakta kalabilirler. Ve tabi AKP bu siyasetten vazgeçemez. Çünkü onlar için böylesi politikalardan vazgeçmek demek, kontrolü kaybetme, iktidardan düşme risklerini taşıyor. Neredeyse bir asırlık bekleyişin boşa gitmemesini istemeyeceklerdir. Yeni rejimi, hem de tam inşa sürecindeyken, teslim etmek istemiyorlar” diyerek yakın bir tarih de çizgi değişimini mümkün olamayacağının altını çizdi.

Akademisyen Yavuz Çobanoğlu, iktidarın bu tabloyu görmesine karşın izlediği hattan ayrılmayacağını düşünüyor. Çobanoğlu, aynı zamada muhalefete karşı baskı siyasetinin de dozajını düşürmeden devam edeceğini öngörüyor.

Çobanoğlu, önümüzdeki sürece dair değerlendirmesinde “İzledikleri politikanın karşısında kimlerin olduğunu düşünürse, onların üzerine gideceği öngörülebilir. Kitle iletişim araçlarının kontrolü ellerinde, yapıp ettiklerinin meşruiyetini kamuoyu karşısında bu kanallar üzerinden sağlamaya ve karşı söylemleri “dezenformasyon” olarak damgalamaya devam edecekler. Olan bitenin “adil”, “kamu yararı için” ve “hukuka uygun” olduğu sürekli tekrarlanacak. Tabi bütün bunlar kendi başına yeterli değil. O yüzden yeni rejimin geriye kalan tek eksiği yeni bir Anayasa hızla gündeme alınıp, Belediyeler Kanunu, Seçim Sistemi vb. üzerinde de değişiklikler yapılarak, işi şansa bırakmak istemeyeceklerdir” dedi.

Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu

Sosyolog

GÜNDEM BELİRLEYEN MUHALEFET GEREKLİ

AKP’nin toplumsal meşruiyet zeminini kaybettiği her anda, iktidarını kurumsal araçlarla güvence altına almaya yöneldiğini gösteriyor. Ancak tüm bu hamleler, var olan toplumsal çatlağı kapatmak yerine daha da derinleştiriyor. İşte tam da bu noktada muhalefetin nasıl bir strateji izlemesi gerektiği sorusu önem kazanıyor. Yavuz Çobanoğlu, muhalefete dair de önemli uyarılarda bulunuyor:

“Öncelikle muhalefet, iktidarın karşı söylemleriyle, yapıp ettikleriyle siyaset gündemini meşgul etmemeli… Muhalefet buradaki “gündem belirleme” işlevini eline almalı. Nerede bir grev, nerede bir işçi hakkı, nerede gayr-ı adil bir uygulama, nerede bir hak gaspı varsa oraya gitmeli. Görünür olmalı. Hatay’da ellerinden arazileri alınan köylülerin, işten çıkarılan işçilerin, mahsulünü yollara döken çiftçilerin yanında olmalı ve bunları gündem yapmalı. Yeni söylemler ve sloganlar üretmeli, onların kitleselleşmesini sağlamalı. Kitleleri ardına takacak söylem ve sloganlar olmadan değişim olmaz.”

Hem anketler hem Yavuz Çobanoğlu ve Onur alp Yılmaz’ın değerlendirmeleri de gösteriyor ki Tüm bu veriler ve Türkiye’de yaşanan gerilim, yalnızca bir “nesil çatışması” değil; iktidarla başta gençlik olmak üzere tüm dinamik toplumun kesimleri arasında derinleşen bir hegemonya sorunudur. AKP iktidarı, artık rıza ile değil; korkuyla, yasaklarla, kutuplaştırma stratejileriyle ayakta durmaya çalışan bir rejim inşa etmiş durumda. Bugünün gençliği de yalnızca bir siyasal rejime karşı değil, aynı zamanda bu rejimin temsil ettiği tüm eşitsizliklere, adaletsizliklere ve baskılara karşı da direniyor.