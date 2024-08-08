Dikili halkı arıtma tesisi istiyor: Temiz deniz için 11 bin 775 imza

Eskiden Mavi Bayraklı olan denizin siyaha dönüşmesinden şikâyetçi olan Dikili Kabakum sahil sitesi sakinleri, Müsellim Deresi’ndeki koku ve kirlilik nedeniyle derenin ıslah edilmesini ve arıtma tesisinin kurulmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Dikili Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı için imza kampanyası başlatan Dikili Halk Meclisi, düzenledikleri basın açıklaması ile toplanan 11 bin 775 imzayı Dikili Kaymakamlığına verdi.

Basın metnini okuyan Serap Acar, denizin artık gözle görülür ve kokusuyla hissedilir biçimde kirlendiğini ve halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

16 Şubat 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile biyolojik arıtma tesisinin yapılmasının onaylandığını, uygulama projeleri hazırlandığını, yer tahsisi yapıldığını ve ÇED raporları alındığını hatırlatan Acar, yetkililere seslendi:

“10 günde 11.775 imza veren bizler de Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sesleniyoruz: Dikili biyolojik arıtma projemizi onaylayın! Ve ekliyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz: Tüm ön hazırlıklarınızı yapın ve onaylandığı gün projeyi başlatın.”