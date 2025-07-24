Dikili’de orman yangını: Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı

İzmir Dikili’deki orman yangınında Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı.

Yangın bugün akşam saatlerinde Bozbayır tepesindeki makilik alanda başladı. Rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle karadan ve havadan da helikopterle müdahale devam etti. 5 saatlik çalışmanın ardından alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekipler yangın bölgesinde yoğun çalışma sergilerken, rüzgarın etkisi ile kuru otlar tekrar tutuştu ve alevler doğu istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın İzmir Çanakkale yolunu tehlikeye düşürünce yol araç geçişine kapatıldı.

Devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.