Dikili’nin artık bir sahafı var

Her yıl “Kitap Günleri” düzenleyen ancak kitapçısı bulunmayan İzmir’in Dikili ilçesinin artık bir sahafı var.

İçten Sahaf, seyyar arabasıyla gezen ve sokağı mesken tutan bir kitapçı. Seyyar arabanın “Behçet”... Adı, Behçet Necatigil’den geliyor.

“Kitap satmak gibi bir derdim yok, kitapları göstermek istiyorum, okumaya özendirmek istiyorum” diyen İçten Sahaf, bu hareketin kitapçısı olmayan başka beldelere de yayılacağını umut ettiğini söyledi.

İçten Sahaf, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından da destekleniyor. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Kırgöz, “Dikili’yi tatil beldesi olmasının yanı sıra kültür elçisi olmasıyla da duyuracağız” diyor.