Dikkat çeken açıklama: İstanbul'a kar yağışı mı geliyor?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı'da ve İstanbul'da perşembe, cuma sıcaklık ortalama civarında. Cuma günü lodos 13-14 dereceye çıkartır. Cumartesi ortalamanın altına düşer. Gecesi İstanbul'dan gene karla karışık yağmur ve yükseklerde kar geçişleri olur. Pazar gününe de sarkar" dedi.

İstanbul'da sıcaklığın pazar günü 4-5 dereceye düşeceğini belirten Şen, "Pazartesi tekrar ortalama üzerine 11-12 derece olur. Pazar akşamından itibaren kar da kalmaz, yağış da kalmaz. Önümüzdeki haftaya bakacağız kar için" değerlendirmesini yaptı.