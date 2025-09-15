Dikkat çeken 'Yeni bir paralel yapının izleri' yazısı: MHP’den 'anlayanlara' uyarı
MHP'ye yakın Türkgün Gazetesi’nin başyazarı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşesinde “Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘yeni bir paralel yapının izleri’ uyarısı ihmal edilemez. TSK, Emniyet ve istihbarat, milletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır" diye yazdı. Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'nun yazıyı "Bu uyarı anlayanlara" ifadesiyle paylaşması ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in dikkat çeken sosyal medya paylaşımları sosyal medyada "Emniyet Müdürleri Kararnamesi MHP'de rahatsızlık yarattı" şeklinde yorumlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi’nin başyazarı Yıldıray Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya işaret ederek "'Yeni bir paralel yapının izleri’ uyarısı ihmal edilemez" ifadelerini kullandı.
Çiçek, bugünkü "'Yeni bir paralel yapının izleri' uyarısı" başlıklı yazısında Bahçeli'nin 11 Eylül'de yaptığı geniş açıklamaya değindi.
"Yaşananlar ve yaşatılanlar ortadayken, Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘yeni bir paralel yapının izleri’ uyarısı ihmal edilemez. TSK, Emniyet ve istihbarat, milletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır" ifadelerini kullanan Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimine de atıfta bulunarak "Devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır?" diye sordu.
"ONUN BİR UYARISI VARSA MUTLAKA BİLDİĞİ VARDIR"
Bahçeli’nin bir uyarısı varsa, mutlaka bir bildiği olduğunu yazan Çiçek, "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; davasındaki her adımda ve memleket meselelerine gösterdiği her yaklaşımda, ‘Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile’ sözünü devlet adamlığı duruşunun temel felsefesi edinmiştir. Onun bir uyarısı varsa mutlaka bildiği vardır; bir çağrısı varsa mutlaka gördüğü vardır. Ve nitekim, bildiğinde de gördüğünde de tarih onu hep haklı çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.
Çiçek, yazısının ilgili bölümünde özetle şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğu yönünde ciddi izlenimler mevcuttur. Hedef ülke olarak seçilen yerlerde, emperyalizmin laboratuvarında bu tür senaryolar her zaman hazır bekler. Türkiye’nin hedef ülke olduğu düşünüldüğünde, Sayın Devlet Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri”ne dikkat çekmesi ne tesadüf ne de yersiz bir endişedir.
Bu nedenle ülke güvenliği her alanda titizlikle sağlanmalı; Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu kişiler milli şuura, mücadele azmine ve hassasiyete sahip isimler arasından seçilmelidir.
“Milli güvenlik” ancak bu nitelikteki kadrolarla korunabilir. Bu kadrolara karşı da her zaman vefalı olunmalı, onların mücadele motivasyonunu güçlendiren bir hassasiyet özenle gösterilmelidir. Aksi hâlde, devletin en hassas hücrelerine başka ülkelerin hesabına çalışanlar ya da terör örgütleriyle bağlantılı kişiler sızarsa, 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve toplumun huzurunu, güvenliğini tehdit eden kaos senaryoları kaçınılmaz olur."
MÜFTÜOĞLU'NDAN "ANLAYANA" GÖNDERMESİ
Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu da Çiçek'in yazısını X hesabından "Bu uyarı anlayanlara!" notuyla paylaştı.
— Mehmet Müftüoğlu (@M_Muftuoglu53) September 15, 2025

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in yazı yayınlanmadan bir gün önce (14 Eylül) X hesabından yaptığı "İstatistik veriler paylaşmayı sözümona vazife gören anlayış yerine, KAHRAMAN’lara sahip çıkan ve zaafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdır" paylaşımı da dikkat çekti.
— İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) September 14, 2025
Özdemir, Çiçek'in yazısını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu yazı ve yazıya MHP'li isimlerden gelen destek, sosyal medyada, 11 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve 37 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararnamenin ve güvenlik büroksasisindeki atamaların MHP’yi kızdırdığı şeklinde yorumlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişmiş, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekilmişti.
Kararnameyle, Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz'in Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden alınması talimatını veren polis başmüfettişi Arzum Nazman'ın ise Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne atanması dikkat çekmişti.