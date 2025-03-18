Dikmece’deki kıyıma son verin

Ahin ASLAN

İklim Adaleti Koalisyonu, Hatay’ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde TOKİ’lere yol için çok sayıda zeytinliğe ‘geçici el koyma’ kararı verilmesine tepki göstererek ‘‘Dikmece’de yeni bir ekolojik yıkıma izin vermeyeceğiz. Antakya ve Dikmece yalnız değildir’’ açıklamasını yaptı.

6 Şubat sonrası TOKİ konutları için tarım alanlarının bir kısmının kamulaştırıldığı, bir kısmının da olağanüstü hal gerekçesiyle el konulduğu anımsatılan açıklamada, ‘‘Bugün Antakya-Dikmece’nin aşağı Kuyucak mahallesinde binlerce dönümlük tarım alanlarında gerçekleşen ekokırım sonucunda 7 bin TOKİ konutu tamamlanmış durumda. Şimdi Dikmece’de ekokırım alanı genişletiliyor’’ denildi.

Zeytin yasasına rağmen zeytin tarlalarına girildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Zeytini ve zeytinyağıyla meşhur Dikmece’nin zeytinlikleri yok ediliyor. Dikmeceliler, zeytinliklere ulaşmak için buğday ekilmiş tarlaların üzerine toprak dökülerek yol yapıldığını anlatıyor. Şirket elinde Hatay Valiliği’nin 12 Mart’ta verdiği geçici el koyma belgesiyle Jandarmayı da yanına alarak mülk sahiplerinin haberi olmadan zeytin ağaçlarını söküyor. Karşı çıkan mülk sahipleri darp ediliyor, göz altına alıyor. Dikmece mahallesinde kamulaştırma dahi yapılmadan buğday tarlaları yol için kullanılıyor, zeytinlikler yok ediliyor. El koyma belgesini kullanan şirket yetkilileri Hatay’da valiliğin OHAL’i uzattığını iddia ediyor. Dikmece’de zeytinliklerin ve buğday tarlalarının ekokırıma uğramasına, geri dönüşümsüz yok olmasına neden olan bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamalar hızla sonlandırılmalı. Sürecin takipçisi olacağız.’’