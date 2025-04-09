"Diktatör Erdoğan" dövizi taşıyan 3 öğrenci tutuklandı

ÖYKÜ BAYAR

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla süren protestolarda tutuklanan sıra arkadaşlarına destek olmak için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Gençlik Dayanışma Konseri’ne katılan 5 öğrenci, sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alındı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen öğrencilerden 3’ü tutuklandı.

Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınan 5 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla adliyeye çıkarıldı. Mahkeme, 3 öğrenci hakkında tutuklama kararı verdi.

"Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdıkları belirtildi.

Tutuklanan öğrencilerden ikisinin Bilgi Üniversitesi’nde eğitim gördüğü, birinin ise yurtdışında okuduğu öğrenildi.

Öğrencilerin arkadaşları sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda konserin yalnızca dayanışmayı büyütme amacı taşıdığını vurgulayarak, yaşananların ifade özgürlüğüne açık bir müdahale olduğunu belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarıyla dayanışmak için yarın Santralİstanbul kampüsünde bir araya gelecek.