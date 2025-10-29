Diktatöre ihtiyaç yok

Asya-Pasifik turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan da karlı çıktı. Trump, Tokyo’ya ülkenin ilk kadın Başbakanı Takaichi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller anlaşması imzaladı. İki lider görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde “altın çağı” yakalamak için atılacak adımları masaya yatırırken Trump, Japonya’nın F-35 savaş uçaklarında kullanmak üzere talep ettiği füzelerin ilk partisinin teslimatını onayladığını söyledi.

ABD ÜSSÜNE ZİYARET

Takaichi ile birlikte Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’nü ziyaret ederek USS George Washington uçak gemisindeki ABD askeri personeline hitap eden Trump, ABD ve Japonya arasındaki ittifakın "dünyadaki en olağanüstü ilişkilerden biri" olduğunu söyledi.

Trump, ayrıca Toyota’nın ABD genelinde toplam 10 milyar doları aşan yatırımla otomobil fabrikaları kuracağını belirtti.

Pasifik’te Çin’e karşı ittifak yapısını güçlendirmeye çalışan Trump, savunma ve bölgesel iş birliği konularına odaklanan üç günlük resmi ziyareti kapsamında gittiği Tokyo’da Japon imparatoru Naruhito ile de bir araya geldi.

Trump’ın ziyareti sürerken Başbakanlık Ofisi yakınında toplanan çok sayıda kişi Trump’ı ve hükümeti protesto etti. Protestocular, “Dünyada diktatörlere ihtiyacımız yok” ve “Trump ve Netanyahu'ya karşıyız” gibi sloganlar atan kitle, "Trump'ın yarattığı dünyayı reddediyoruz” pankartı taşıdı. Kitle, Japonya ile ABD arasındaki “eşitsiz ittifak” olarak tanımladıkları ilişkiyi eleştirdi. Başbakan Sanae’nin Trump’ın baskısı altında artırmayı planladığı askeri bütçeye de tepki gösterildi.