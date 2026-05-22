Dil Bilimleri Onur Ödülü Derya Şahin'e verildi

Birçok sektör profesyonelinin yakından takip ettiği "3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni" İstanbul'da gerçekleşti. Törende; iş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından isimler yer aldı. Dil bilimi alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin, Dil Bilimleri Onur Ödülü'ne layık görüldü.

3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni, İstanbul'da düzenlendi. İstanbul’daki Romu Restorante’de gerçekleştirilen organizasyona; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, KKTC İstanbul Konsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Faruk Kuran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Cemalettin Sevli, Kadın Federasyonu Başkanı Betül Gülbahar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman ve İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker katıldı. Gecede ayrıca oyuncular Sefa Zengin ve Orhan Aydın da yer aldı. Törende; iş, akademi, siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli isme ödülleri takdim edildi.

DERYA ŞAHİN'E 'DİL BİLİMLERİ ONUR ÖDÜLÜ'

Ödül alan isimler arasında dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin de yer aldı. Şahin, 'Dil Bilimleri Onur Ödülü'ne layık görüldü. Şahin’in özellikle çok dilli iletişim, çocuklarda dil gelişimi ve uygulamalı nöro-dilbilim alanındaki çalışmaları öne çıktı.

"DİL, DÜŞÜNME SİSTEMİ ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ"

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Derya Şahin, dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, bireyin düşünme sistemi, sosyal gelişimi ve özgüveni üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti. Şahin, erken yaşta çok dilli eğitimin önemine dikkat çekerek, bu alandaki akademik çalışmalarını uluslararası platformlarda sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

ŞAHİN, PROJELERİYLE ULUSLARARASI ALANDA DA ÖDÜLLER ALDI

Türkiye’de ve yurt dışında yürüttüğü akademik çalışmalar, eğitim modelleri ve çok dilli iletişim projeleriyle dikkat çeken Derya Şahin, son dönemde uluslararası alanda aldığı ödüllerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.