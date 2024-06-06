"Dilan Polat cezaevinde değil" iddiası: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı bir programda, Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, kasım ayında “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın "cezaevinde olmadığının" iddia edildiği program nedeniyle Beyaz TV hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

Anadolu Başsavcılığı iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.