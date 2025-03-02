Dilan Polat ile Engin Polat’a "uyuşturucu" iddiasıyla gözaltı kararı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat’ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.