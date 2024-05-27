Dilan Polat'ın tahliye talebine ret: Bakırköy'de 3 ay tedavi görecek

Kara para aklama iddiasıyla eşi Engin Polat ile tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın avukatının yaptığı tahliye talebi reddedildi. Cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edilen Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne 3 ay boyunca tedavi göreceği belirtildi.

'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında gelişmeler sürüyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi.

Polat'ın avukatı, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle Dilan Polat hakkında "psikiyatrik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle" tahliye talebinde bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılığın Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği ifade edildi.

Avukatın talebi reddedilirken Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu’nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı. Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlenmişti.