Dilan Polat'ın tutukluğuna yapılan itirazda yeni gelişme

8,5 aydır kara para aklama suçuyla tutuklu yargılanan Dilan Polat’ın dün 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmiş dosya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Bugün mahkemeden yine olumsuz yanıt geldi.

Aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu.

Aynı gün itirazı değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat'ın da arasında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin dün nöbetçi olmadıkları için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Söz konusu mahkeme, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi amacıyla dosyayı, davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade etti.