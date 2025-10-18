Dilan Polat 'intihar girişiminde bulundu' iddiası: Engin Polat açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından, çocuklarına veda ettiğini düşündüren bir paylaşım yapan Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olay yerine gelen eşi Engin Polat’ın, Dilan Polat’ı ikna ederek köprüden indirdiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, test sonucu pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarına hitaben "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra bu gönderi silindi.

Ardından Dilan Polat’ın FSM Köprüsü’ne giderek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

ENGİN POLAT'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Engin Polat, intihar girişimi söylentilerini yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, “Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı kenara çekip beni aradı. Olay bu” diyerek yaşananları farklı şekilde açıkladı.

Uyuşturucu testi sonucunun ardından çıkan haberler üzerine konuşan Dilan Polat ise kendini, “Benim kanımda ve saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım” sözleriyle savundu.